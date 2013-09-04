«رمادة بكم أجمل» حملة نظافة شعبية تنتقد أداء بلدية أحد المسارحة

عبدالله مشهور (رمادة)

نظّم أهالي قرية رمادة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، حملة شعبية لتنظيف حارتهم من النفايات، حيث انطلقت الحملة الجديدة تحت شعار «رمادة بكم أجمل»، وذلك في ظل ما اعتبروه تقاعس بلدية أحد المسارحة عن أداء مهام تنظيف الحارة.وأوضح أحد أعضاء الحملة الدكتور سلطان ضامري أن سبب انطلاق هذه الحملة هو إهمال بلدية أحد المسارحة لدورها المتمثل في ضمان نظافة القرى، وخصوصا قرية رمادة خلب، مضيفا «اضطررنا إلى هذا التحرك بسبب تراكم النفايات في الشوارع، وهو الأمر الذي أكد مدى غياب البلدية عن الاهتمام بالنظافه العامة»، وأردف «نحن شباب القرية أطلقنا حملة للنظافة العامة وللتوعية ونحث أبناء القرية على المحافظة على النظافة باعتبار أن ذلك واجب يحثنا عليه ديننا الحنيف».وأشار إلى أن شعار الحملة هو «رمادة بكم أجمل» مؤكدا أن هذه الحملة هي رسالة إلى بلدية أحد المسارحة لتذكيرها بضرورة الاهتمام بالنظافة وتوزيع حاويات أمام المنازل وتوفير أماكن لإلقاء النفايات في حاويات كبيرة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ومتابعة العمال.