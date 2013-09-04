OSN تعتمد أول منصة لمشاهدة مباريات كرة القدم عبر الإنترنت

تقدم شبكة التليفزيون المدفوع "أو إس إن" بطولة كأس كرة القدم بالتعاون مع "الاتحاد السعودى لكرة القدم" بالاعتماد على أول منصة لمشاهدة التليفزيون عبر الإنترنت.

وقالت شبكة OSN فى بيان الثلاثاء أن البطولة ستقام بمشاركة فرق وطنية لكل من المملكة السعودية ودولة الإمارات ونيوزيلندا وجمهورية ترينيداد وتوباجو، حيث تنطلق البطولة يوم 5 سبتمبر فى استاد الملك فهد الدولى بالرياض.

ويمكن للمشاهدين فى المنطقة متابعة كافة مجريات بطولة كأس OSN لكرة القدم مباشرة، وبتقنية فائقة الدقة عبر قناة OSN Sports HD أو عبر OSN Play، أول منصة لمشاهدة التليفزيون عبر الإنترنت فى المنطقة، مما يتيح للجمهور مشاهدة فعاليات البطولة فى أى مكان وأى وقت، كما يمكن متابعة المباريات مباشرة عبر كل من التليفزيون السعودى وتليفزيون دبى.

ومن المقرر أن تصبح بطولة كأس OSN لكرة القدم مبادرة سنوية فى إطار خطط شبكة OSN لإطلاق مبادرات جديدة فى مختلف أنحاء العالم العربى.

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