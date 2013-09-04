الاستماع إلى الموسيقى يساعد فى شفاء مرضى القلب

أظهرت دراسة حديثة أن الاستماع إلى الموسيقى قد يساعد فى تقوية القلب، وفى شفاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض فى القلب.

وأشارت الدراسة التى أجراها باحثون من جامعة نيش الصربية، إلى أنه عند استماع الإنسان إلى موسيقاه المفضلة، يتم إطلاق هرمون الأندورفين فى المخ مما يعمل على تحسين صحة القلب.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن الاستماع إلى موسيقى فقط بدون كلمات أفضل لتحقيق هذا الهدف، وذلك لأن الكلمات يمكن أن تسبب الضيق، أو القلق من الناحية النفسية.

وشملت الدراسة 74 شخصا من مرضى القلب تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات مارست الأولى الرياضة لمدة ثلاثة أسابيع، والثانية مارست الرياضة أيضا إلى جانب الاستماع إلى الموسيقى لمدة نصف ساعة يوميا، أما المجموعة الثالثة فاستمعت إلى الموسيقى بدون ممارسة أى رياضة.

وبعد الأسابيع الثلاثة، فحص الباحثون جميع المشاركين واكتشفوا أن مرضى القلب الذين مارسوا الرياضة إلى جانب الاستماع إلى الموسيقى تحسنوا بشكل كبير فقد ظهر لديهم تحسن فى وظائف القلب وزادت قدرتهم على ممارسة الرياضة فى المتوسط بنسبة 39 بالمئة، وفى المقابل، ارتفعت القدرة القصوى لممارسة الرياضة عند المجموعة التى واظبت على التمارين الرياضية بدون الاستماع إلى الموسيقى بنسبة 29 بالمئة، أما الأمر المثير للدهشة فهو ارتفاع القدرة على ممارسة الرياضة للمجموعة الثالثة التى استمعت إلى الموسيقى فقط بدون تمارين بنسبة وصلت إلى 19 بالمئة.

ويعتقد الباحثون أن هذا التحسن ناجم عن إطلاق هرمون الأندورفين أثناء الاستماع إلى الموسيقى.