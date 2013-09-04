مدينة الأمير سلطان الطبية تنقذ حياة جنين في بطن أمه

نجحت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض السبت في إجراء عملية معقدة لإنقاذ حياة جنين في بطن أمه، تعد من الأوائل من نوعها على مستوى المملكة والخليج.

وقال رئيس شعبة طب الأجنة استشاري أول بأمراض النساء والولادة الدكتور أحمد بن محمد كردي إن الحالة لسيدة سعودية تبلغ من العمر (23) عاماً وهي حامل في الأسبوع ال 25، وقد بين فحص الأمواج فوق الصوتية الروتيني وجود فتق خلقي في الحاجب الحاجز للجنين وبالتالي مهاجرة محتويات البطن مثل (الكبد والمعدة والأمعاء) إلى صدره واحتلال معظم تجويفه الصدري، مما أدى إلى قصور في عمل عضلة القلب نتيجة لإزاحة القلب من قبل تلك المحتويات وعدم قدرتها على الانبساط وبالتالي متابعة النمو الذي توقف عند ذلك العمر والذي سيؤدي في أكثر من (90٪) من الحالات إلى وفاة الجنين بعد الولادة مباشرةً بسبب عجزه عن التنفس لعدم اكتمال تطور الرئة.

وأضاف أن العملية اجريت باستخدام المنظار بدون فتح الرحم مما أدى إلى انخفاض المضاعفات بشكل كبير جداً وخاصةً الإجهاض، وقد تم ادخال المنظار تحت متابعة مستمرة للأشعة الصوتية إلى الرحم ومن ثم في بطن الجنين ثم حلقه ثم المرور عبر الحبال الصوتية ثم للقصبة الهوائية، وهناك يتم وضع بالون صغير جداً ونفخه ليسد القصبة الهوائية، وبعدها يخرج المنظار وتنتهي العملية، وعقب 6 إلى 7 أسابيع يتم إزالة البالون بنفس الطريقة بعد تمدد وانبساط رئة الجنين. وأشار الدكتور كردي إلى أن المدينة ستكون مركزاً لاستقبال الحالات المماثلة لهذا النوع من العمليات.