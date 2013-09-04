اللواء الشعلان: برامج الدبلوم العالي للضباط تواكب المستجدات العلمية في المجالات الأمنية كافة

انتظم 214 ضابطا من منسوبي القوات المسلحة صباح يوم الاثنين في برامج الدبلوم العالي (فوق الجامعية)بالمعهد العالي للدراسات الامنية بكلية الملك فهد الأمنية وقد التقى بهم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن احمد الشعلان مرحبا بهم واصفا الكلية بالجهاز الاكاديمي الامني لوزارة الداخلية وقال انها تسعد كل عام جديد بتقديم عدد من البرامج الجديدة والمتنوعة في التعليم الامني بحسب مجالات الحاجه الوطنية للاجهزه الامنية وذلك نتيجة للدعم والتوجيه اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وابان اللواء الدكتور الشعلان انه تم استحداث الدبلوم العالي في التحقيق والادله الجنائية لأول مرة ليحقق التعريف بماهية التحقيق الجنائي وأهميته في اكتشاف الجريمة وتنمية المعارف باجراءات الاستدلال والبلاغ وكيفية الانتقال الى مسرح الجريمة ومعاينة مسرح الجريمة واكتشاف الادلة والتدريب على مجالات التحقيق وكيفية الاستجواب والمواجهة بالادلة وإيجاد العلاقة بين الدليل والمتهم وتدريب الدارسين على قضايا جنائية من الواقع وكيفية حل هذه القضايا والتوصل الى الجاني. وقال مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ان دبلوم التحقيق والادلة الجنائية يضاف الى عشرة دبلومات فوق الجامعية تسهم في اعداد وصقل مهارات الضباط من مختلف القطاعات والجهات العسكرية وتعتمد على الاخذ بآخر المستجدات العلمية في مجالات الخدمة الامنية والاطلاع على احدث التجارب واجراء الدراسات والبحوث العلمية والميدانية في العمل الامني، كما ان هذه البرامج تقدم تعليما امنيا متميزا في مجالات امنية متنوعه للمستوى مافوق الجامعي. كما ان هذه البرامج تلبي متطلبات العمل الامني من جهة ومتوافقة مع معايير التعليم العالي في المملكة من جهه اخرى.

وسلط اللواء الدكتور علي العجرفي مدير المعهد العالي للدراسات الامنية خلال اللقاء الضوء على اهداف كل برنامج من برامج الدبلوم العالي. وأضاف اللواء الدكتور/الشعلان بأن الهدف من عقد دبلوم الدليل الجنائي الرقمي هو اعداد رجال أمن مؤهلين في مكافحة الجرائم الحديثة سواء كانت الكترونية او تقليدية لعبت فيها التقنية دورا رئيسيا، والارتقاء بمهارة رجل الامن في التحقيق في الجرائم المعلوماتية الحديثة وذلك عن طريق الالمام بالاجراءات والمتطلبات الفنية اللازمة لضبط هذه الجرائم الحديثة. كما أن من اهداف عقد دبلوم مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تعريف الدارسين بماهية جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنمية معارف الدارسين بالاساليب التقليدية والتقنية الحديثة لجرائم غسيل الاموال وتمويل والارهاب والتعرف على العلاقة بين جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومصادرها والاثار المترتبة عليها وتدريب الدارسين على الاساليب العلمية والفنية لكشف جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وعلى كيفية التحقيق فيها، واطلاع الدارسين على الجهود الدولية والاقليمية وجهود المملكة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل والارهاب. كما يأتي عقد دبلوم مكافحة جرائم التزييف والتزوير بهدف اعداد رجال امن متخصصين ومؤهلين كما ان من اهداف دبلوم الأمن الفكري التعريف بمفهوم الامن الفكري والتأهيل الشرعي له وبيان مدى اهميته ومكانته ومقوماته ومهدداته، ومن ثم تبين أهم صور الانحراف الفكري ومخاطرها وسبل الوقاية منها ومكافحته، وتبيين الشبهات التي تتبناها الفئة الضالة وتفنيدها استنادا الى نصوص الكتاب والسنة.

ويهدف دبلوم نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات الامنية للتعريف بأهمية نظم المعلومات الجغرافية والعلوم المساندة لها

أما دبلوم السلامة والامن الصناعي فيهدف الى مفهوم حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتنمية المعارف بجوانب ومتطلبات السلامة

من جهة اخرى استقبلت كلية الملك فهد الامنية صباح يوم الاحد 1074 طالباً من حاملي الشهادة الجامعية واوضح اللواء الدكتور فهد الشعلان أن الكلية قد اعدت لهم برنامجاً استجدادياً مكثفا في مجال التدريب العسكري يهدف الى انتقال الطالب من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية ليواكب هذا التدريب تعليم اكاديمي امني مميز على مدار عام كامل، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم القادمة داخل جنبات الكلية ليكونوا ضباط أمن مؤهلين للدفاع عن أمن هذا البلد الغالي بعد تخرجهم.