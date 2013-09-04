لا انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف

هنأ الطلاب بالعودة إلى المدارس .. الأمير سعود بن نايف في الاثنينية:

عكاظ (الدمام) هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة بداية العام الدارسي الجديد الذي انطلق هذا الأسبوع، وقال «لهم منا الدعوات الخالصة ونتمنى لهم التوفيق، وشكرا لجميع القائمين على قطاع التعليمي سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، وكل الدعاء لهم جميعا بالتوفيق وأن يحققوا النتائج التي يتمنونها ويتمناها لهم أولياء أمورهم».وقال سموه «ونحن نلتقي اليوم بمنسوبي الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية نسعد جميعا بأن فصل الصيف أوشك على الانتهاء ولم يكن هناك انقطاعات تذكر في الكهرباء على الأقل توجب الذكر، وهذا ولله الحمد إنجاز بحد ذاته وكل المستفيدين من هذه الخدمة في الصيف المنصرم كانوا يحظون برعاية وخدمة متوفرة وغير منقطعة فلكم الشكر يا إخوان على ما قمتم به، ولو أن الإنسان لا يشكر إذا قام بعمله لكن عند إجادته لهذا العمل يجب أن نقول له شكرا، فأشكر جميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية مديرا ومهندسين ومديرين ومشغلين إلى أصغر عامل في المحطات البعيدة».وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية في مجلس الاثنينية بعد استقباله الأمراء والعلماء والمسؤولين والأهالي والمهندس عبدالحميد النعيمي مدير عام فرع الشركة السعودية للكهرباء ومنسوبي الشركة «بالتأكيد أن الكهرباء كانت في يوم من الأيام تعتبر ترفا لكن الآن أصبحت من الضروريات، وحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - حريصة كل الحرص على توفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية في كل القطاعات، ولكن الكهرباء تعتبر من أهم القطاعات لأنها مصدر أساسي لباقي الخدمات فإذا لم توجد طاقة سيصعب على باقي الخدمات القيام بأعمالها فهي ركيزة وأساس لكل ما هو موجود لدينا.. والحمد لله أستطيع أن أقول إنه تم هذا العام إنجاز يسجل لكهرباء الشرقية حيث انتهى فصل الصيف دون انقطاعات كهربائية، فأشكرهم باسمي وباسم جميع المستفيدين من خدمات الشركة وبارك الله في علمهم وعملهم».وكان المهندس عبدالحميد النعيم ألقى كلمة في المجلس شكر فيها سموه على إتاحة الفرصة له ولزملائه لإطلاع سموه على ما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء من خدمات لمواكبة خطط الدولة الطموحة والمشاريع الضخمة التي تشهدها كافة الأنشطة الاقتصادية ما ضاعف من حجم التحديات التي تواجهها الشركة في المساهمة بتعزيز عوامل الجذب الاستثماري والمركز التنافسي لاقتصاد بلادنا ليزداد نمو الطلب على الكهرباء سنويا بنسبة تصل إلى 8% وعليه تزداد مسؤوليتنا لأن الجميع من حقه التمتع بإمدادات وخدمات كهربائية آمنة.وأضاف المهندس عبدالحميد «بلغت قيمة المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركة حاليا مئة وخمسين مليار ريال بهدف تمكين الشركة من تعزيز المنظومةفي جميع مناطق المملكة، كما بلغت قيمة المشاريع المعتمدة للمنطقة الشرقية خلال هذا العام 2013م حوالي تسعة مليارات ريال يجري تنفيذها حاليا بالإضافة لمشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 28 مليار ريال حيث تشمل هذه المشاريع إقامة محطات توليد وشبكات نقل وشبكات توزيع.. كما قامت الشركة بتحسين أداء الشبكات وذلك بتركيب أجهزة موثوقية الشبكات على الشبكات التي تعاني انخفاض الجهد والانقطاعات المتكررة ودعمت برامج الإعادة السريعة للخدمة الكهربائية باستخدام مولدات متنقلة وتفعيل استخدام الكابلات المرنة مما أسهم في سرعة إعادة الكهرباء للمتأثرين من الانقطاعات القسرية».

شبكةعيونالإخبارية

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