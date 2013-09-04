سلم كهربائي في مجمع تجاري بالخبر يلتهم كف طفل خليجي

خالد البلاهدي (الخبر)

سقط طفل خليجي في الرابعة من عمره من سلم كهربائي متحرك وسط أحد المجمعات التجارية الشهيرة في الخبر ما أدى إلى بتر يده بعد أن ظلت ذراعه عالقة في السلم قبل أن تتدخل الشركة المشغلة للمصاعد بعد فوات الأوان.وطبقا للتفاصيل فإن الطفل وصل إلى مركز التسوق مع عائلته للتبضع مساء أمس الأول وأثناء صعوده بواسطة السلم المتحرك برفقة شقيقه سقط على السلم وتعلقت يده وبترت من حد الكف حيث رصدت كاميرات المراقبة صعود الطفل السلالم ومن ثم سقوطه.وبحسب مصدر في الدفاع المدني، تلقت غرفة العمليات بلاغا بالواقعة وتحركت سريعا إلى المكان واتضح أن الطفل المصاب في الرابعة من عمره والتهمت السلالم الكهربائية يده وقطعتها من حد الكف فيما تضررت بقية اليد حتى مفصل الكتف، وما زالت التحقيقات جارية.وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن المجمع سجلت عليه عدد من المخالفات آخرها في شهر رمضان الماضي على خلفية عدم التزامه بالصيانة الدورية للمصاعد والسلالم الكهربائية التي مضت عليها سنوات طويلة، ومن بين المخالفات الأخرى عدم وجود أنظمة رش حال اندلاع حريق.