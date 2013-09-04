المجموعة البافارية تستقبل أول امرأة تجوب أفريقيا بموتوسيكل BMW

قامت "جولاندى رست" الأفريقية بجولة تشمل جميع دول قارة أفريقيا على موتوسيكل من BMW، وتعد مصر من الدول البارزة فى الجولة التى تقوم بها المغامرة كأول امرأة فى التاريخ.

و قالت "جو"، كانت رحلتى بمثابة حلم، فقد أردت فعل شىء كبير فى حياتى، ولم أكن أعرف ماذا أريد فعله، إلى أن وقع اختيارى على أن أكون أول امرأة تجوب القارة الأفريقية بمفردها، وانطلقت من بلدى جنوب أفريقيا، فى أبريل 2012، شمالاً إلى أنغولا، باتجاه الساحل الغربى للقارة، وصولاً إلى المغرب، ومنها قطعت مضيق جبل طارق على ظهر عبارة إلى أسبانيا، ومنها إلى فرنسا، وإيطاليا، لأعاود قطع البحر المتوسط إلى الضفة الجنوبية، نحو تونس ومنها إلى ليبيا.

وأكد هيثم الشايب، مدير مبيعات موتوسيكلات BMW " فى مصر، إن المجموعة البافارية تفخر بمشاركتها فى مثل هذه المغامرات الناجحة، كمساهمة من جانبها لتشجيع محبى الموتوسيكلات فى مصر لخوض المغامرات ".

وكانت "جو" قد وصلت إلى مصر، قادمة من ليبيا، بعد أن قطعت مسافة قدرها 27 ألف كيلو متر فى رحلة تطوف، خلالها عددا من دول أفريقيا والقارة الأوروبية، على متن موتوسيكل GS 650 من BMW، رافعة شعار (الحب هو الجواب).

وأكدت "جو" البالغة من العمر 29 عاما،، أن مصر تعد الدولة العشرين فى الجولة، وأنها ستكمل جولتها التى تشمل بقية الدول الأفريقية، التى تصل نحو 52 دولة والتى أنهت أكثر من 20 دولة منها.

وقالت "جو" فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم السبت الماضى، إنها أقامت فى مصر لعدة أيام لصيانة الموتوسيكل واستخراج التصاريح اللازمة لإمكانية دخول الدول التى ستشملها الرحلة فى المحطة القادمة، وهى أثيوبيا والسودان.

و أشارت "جو" إلى فريق العمل المذهل القائم على خدمة وصيانة موتوسيكلات BMW فى مصر، حيث قاموا بعمل جميع التجديدات اللازمة للموتوسيكل لاستكمال المغامرة فى أمان.

وقالت أن فريق عمل موتوسيكلات BMW بمصر جميعهم لديهم حماسة شديدة للمغامرة مما يساعد كل محبى الموتوسيكلات من تحقيق أحلامهم باقتناء موتوسيكل BMW.