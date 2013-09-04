إطلاق حملة "اليوم المصرى للتبرع بالدم"

أطلق المركز الرئيسى لنقل الدم بالمصل واللقاح شعار حملة جديدة تستهدف جذب المصريين للتبرع بالدم، تحت عنوان "اليوم المصرى للتبرع بالدم".

وتستهدف الحملة غرس فكرة التبرع بالدم بين الشباب والجيل القادم نظرا لأهميتها بالنسبة لمختلف المرضى، الذين هم فى احتياج دائم للتبرع بالدم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى انخفاض معدل التبرع بالدم فى الدول النامية ومن بينها مصر نظرا لانخفاض ثقافة التبرع وأهميتها بالنسبة للآخرين.

ومن جانبه يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد إلى أن التبرع بالدم ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فقد أو تكسير فى كرات الدم سواء فى صورة حادة أو مزمنة.

> ويبين دكتور وائل موضحا أهمية التبرع بالدم إلى أن هناك العديد من الفئات المستفيدة من التبرع بالدم منهم: المريض الذى يعانى من النزيف من جراء حادث ويحتاج إلى الدمن أى مريض يجرى عملية قد يفقد كميات من الدم وقد يحتاج إلى نقل دم فورى.

مريض السرطان نتيجة لعلاجه بالكيماوى يعانى بنوع من أنواع الأنيميا وقد تكون سريعة وحادة فى بعض الأحيان ويحتاج إلى نقل دم سريع وإلا سيعانون من عدم التوازن فى قدراتهم العقلية والبدنية.

مرضى الهيموفليا وهو يتسبب فى تكسير خلايا الدم، ويحدث نوع من النزيف فى الجسم، وهنا يحتاج المريض إلى أدوية تساعد على التجلط وكميات كبيرة من الدم.

مرضى الأنيميا الحادة وأنيميا البحر المتوسط، والثلاثيميا وهى نوع من أنواع الأنيميا وتحدث تكسير كبير فى خلايا الدم الحمراء، وهو يعد عيبا وراثيا يصيب بعض الأشخاص.

مرضى الحروق أيضا يحتاجون إلى نقل دم سريع لاستعاضة ما فقدوه من كميات الدم.