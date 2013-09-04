كيف يتم الكشف عن الحمل خارج الرحم؟

أرسلت قارئة تقول: أنا حامل فى الأسبوع الثامن، ولقد كشفت وأجريت أشعة بالسونار، ولكن الطبيبة أخبرتى بضرورة الانتظار حتى يظهر كيس الحمل بشكل واضح، ولكنى أشعر بأن هناك شيئا غير طبيعى، فأنا أشعر بألم ووخز شديد فى الجانب الأيسر من وقت لآخر، وأنا خائفة من أن يكون الحمل خارج الرحم.

وقد ذهبت إلى دكتور آخر حتى أطمئن، ولم يظهر شىء فى الأشعة، فنصحنى بأن أجرى تحليلا كميا للدم، وأعيده بعد 48 ساعة، وكانت نتيجة التحليل كالتالى:

التحليل الأول نتيجته كانت: 26182،

> وكررته بعد 48 ساعة، وكانت النتيجة: 22773.

> مع العلم أن نسبة التحليل كانت يجب أن تزيد، ولكنها قلت كثيرا، فهل معنى ذلك أن الحمل خارج الرحم كما أظن وكيف يمكننى الكشف عن ذلك الآن؟

يجيب عن السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: من أفضل الطرق للكشف عن كون الحمل خارج الرحم أم موجودا بمكانه الطبيعى هو السونار المهبلى وخاصة فى الأسابيع الأولى للحمل . نظرا لأن حجم كيس الحمل يكون صغيرا نسبيا ولذا يصعب رؤيته بوضوح من خلال السونار العادى.

أما بالنسبة لحالة السيدة وخاصة بعد إجرائها التحليل الكمى، والذى تشير نتيجته إلى أحد أمرين إما أنها فى بداية إجهاض أو أن الحمل بالفعل، خارج الرحم وفى كلا الحالتين يجب التدخل لإنهاء الحمل سريعا.