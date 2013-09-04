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92 مليون جنيه خسائر توقف القطارات في مصر

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92 مليون جنيه خسائر توقف القطارات في مصر 92 مليون جنيه خسائر توقف القطارات في مصر

كتب : الأناضول الثلاثاء 03-09-2013 16:50

قال حسين فضالي رئيس هيئة السكك الحديدية، إن خسائر الهيئة بلغت نحو 92 مليون جينه بسبب توقف حركة القطارات في الخطوط الرئيسية بين العاصمة القاهرة ومحافظات شمال وجنوب البلاد، وأعمال تخريب بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأضاف فضالي، في تصريح له، أن "حركة القطارات متوقفة لليوم الـ 21 على التوالي تنفيذا لتعليمات الجهات الأمنية".

وتسود أجواء من التوتر ، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر ثورة شعبية في الثالث من يوليو، وفض اعتصامين مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس الماضي، ما أدى إلى مقتل المئات.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد "خسائر الهيئة من توقف قطارات الركاب والبضائع بلغت 80 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر أعمال التخريب والحرائق التي لحقت بالقطارات والمحطات نحو 12 مليون جنيه".

وحسب مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية، فإن تشغيل القطارات "تحسمه تعليمات الجهات الأمنية".

وقال المصدر "لم ترد للهيئة أية تعليمات بخصوص انطلاق القطارات، لكننا نتوقع عودتها خلال 72 ساعة".

كانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قالت إن فرض السلطات المصرية حظرا للتجول منذ منتصف شهر أغسطس الماضي كبد الشركة خسائر يومية تراوحت بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

وقلصت المصرية ساعات حظر التجول، للمرة الثانية، بداية من يوم السبت الماضي، لتبدأ في الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا.

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