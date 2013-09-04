مد موعد تسليم الأعمال المشاركة فى مسابقات برنامج القراءة بمكتبة الإسكندرية

أعلنت إدارة المكتبة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية عن مد موعد تسليم الأعمال المشاركة فى مسابقات برنامج القراءة الكبرى، والذى يدور حول رواية "الباب المفتوح" للكاتبة لطيفة الزيات إلى يوم 7 سبتمبر 2013.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن إقامة العديد من المسابقات حول الرواية، كمسابقة كتابة المقال، ومسابقة التصوير الفوتوغرافى، ومسابقة الرسم.

وسيتم الإعلان عن الفائزين فى الحفل الختامى لبرنامج القراءة الكبرى يوم 26 سبتمبر 2013، كما سيتم نشر جميع المقالات المقبولة فى المسابقة من خلال المدونة الخاصة بالمسابقة، وسيتم نشر جميع الصور المقبولة فى المسابقة عبر صفحة المكتبة الرئيسية على الفيسبوك.