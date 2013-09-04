جامعة الأزهر تضع ضوابط جديدة للسكن بالمدينة الجامعية

وضعت رئاسة جامعة الأزهر عدة ضوابط جديدة لسكن المدن الجامعية بجامعة الأزهر، حيث أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أنه تم وضع ضوابط لقبول الطلاب بالمدن الجامعية تمت دراستها بعناية فائقة للحفاظ على راحة الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسى الجيد، مشيرا إلى أنه يشترط للإقامة بالمدن أن يحافظ الطالب على نظافة جميع الأماكن التى يتواجد بها والمحافظة على المنشآت المقامة بالمدينة ومشتملاتها من زجاج وأدوات كهربائية، وألا يقوم الطالب بأفعال تتنافى مع الخلق والسلوك العام وما يخالف الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وأن يحمل بطاقة الإقامة فى الأوقات التى يقيم بها والتبليغ فور فقدها، وأن يدخل ويخرج من وإلى المدينة عن طريق الأبواب المخصصة لذلك.

وقال العبد، فى تصريح له، بأنه لن يدخر جهدا فى تلبية طلبات أبنائه القاطنين بالمدن الجامعية وسيتم متابعة مقترحاتهم ومشاكلهم التى تصل عن طريق المكاتب المخصصة من مشرفى المدينة ومكتب خدمة المواطنين بالجامعة، فضلا عن الأساتذة المشرفين على المدن والمطاعم.

وأضاف الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على المدن، أن الطالب ملزم بعدم التدخل فى الأعمال الكهربائية تفاديا للحوادث وعدم القيام بأى نشاط يكون من شأنه تعطيل الدراسة أو يقلق الآخرين، وأن يحضر فى المواعيد المحددة من قبل إدارة المدينة وألا يستقبل زوارا دون إذن مسبق من الإدارة حفاظا على راحة زملائه فى غرف المبيت والمذاكرة.