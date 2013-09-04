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"السيسى" يلتقى بطريرك الروم الأرثوذكس بوزارة الدفاع

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"السيسى" يلتقى بطريرك الروم الأرثوذكس بوزارة الدفاع "السيسى" يلتقى بطريرك الروم الأرثوذكس بوزارة الدفاع

قال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، التقى البطريرك ثيؤدسيوس الثانى بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا منذ عدة أيام، وناشد وزير الدفاع خلال اللقاء بطريرك الروم استخدام نفوذه الدولى لتحسين صورة فى الخارج.

وأضاف المصدر أن اللقاء كان فى وزارة الدفاع بحضور العديد من القادة العسكريين، إضافة إلى المطران نيقوديموس من كنيسة الروم الأرثوذكس.

وأكد المصدر أن البطريرك ثيؤدسيوس أشاد خلال اللقاء على الدور الهام والمركزى الذى قام به الجيش المصرى منذ شهر يوليو الماضى، ووضعه لخارطة طريق الانتقال إلى الاستقرار السياسى والدستورى فى مصر، مشددا على استعداد الكنيسة بأى دور يساهم فى تحسين صورة مصر فى الخارج، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى مصر.

من جهته عبر الفريق أول عبد الفتاح السيسى عن شكره للبطريرك وتقديره لمساهمة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، لافتا إلى أهمية كلمات وأعمال رجال الدين لتسهيل عودته من مصر لطريق الازدهار والتقدم.

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مصر 365

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