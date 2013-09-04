اتحاد جامعة الأزهر: رئاسة الجامعة وعدت بتحسين الخدمات بالمدينة الجامعية

أكدت آية فتحى منسق إعلامى باتحاد طلاب جامعة الأزهر، أن رئاسة الجامعة وعدت الاتحاد بتحسين الخدمات بالمدينة عن العام الماضى، وذلك بالتعاقد مع شركة صيانة جديدة لصيانة مرافق المدينة، كما فتحت الباب لتقديم العروض أمام شركات التغذية للقيام بإعداد طعام الطلاب المطبوخ، والتى تقدمت لها خمس شركات، وسوف تجرى المناقصة عليها بشكل شفاف لتطبيق جودة الطعام على جميع أفرع الجامعة وليس القاهرة فقط.

وأضافت فتحى لـ"اليوم السابع"، أنها ستتوجه صباح اليوم الأربعاء، ممثلة للاتحاد إلى المدينة الجامعية، للتأكد من تحقيق وعود رئاسة الجامعة للطلاب.