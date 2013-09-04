محافظ بنى سويف: الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية

أشاد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى إطار من التكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية، لافتاً إلى أن هناك ثمان جمعيات منحت 8 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات فى مجالات حيوية مثل صحة الأم والطفل، علاوة على مشروع خاص بتطوير وترميم دور الحضانة، مشيراً إلى توفير أكثر من 617 فرصة عمل تتيحها هذه المشروعات للعديد من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تسليمه عقود المشروعات التنموية لرؤساء ثمان جمعيات هى (تنمية ورعاية الأسرة، شباب الخير، جزيرة ببا، حماية البيئة، تنمية الجفادون، المركز القبطى للتدريب، قرية بنى هانى، الحياة الأفضل ) مستفيدة من تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل قدره 8 ملايين جنيه، كمنحة مقدمة من البنك الدولى بهدف توفير فرص عمل وتقديم بعض الخدمات الأساسية التى تستهدف تحسين نوعية الحياة للمجتمع، فى حضور طاهر البراوى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالمحافظة وحسن زيطة نائب مدير الصندوق، وكل من وكيلى وزارتى الصحة والشئون الاجتماعية الدكتور مجدى حزين وسلامة سرور.