أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف: الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية

Google+ Print
محافظ بنى سويف: الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية محافظ بنى سويف: الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية

أشاد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى إطار من التكامل مع الجهود الحكومية الرسمية باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية، لافتاً إلى أن هناك ثمان جمعيات منحت 8 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات فى مجالات حيوية مثل صحة الأم والطفل، علاوة على مشروع خاص بتطوير وترميم دور الحضانة، مشيراً إلى توفير أكثر من 617 فرصة عمل تتيحها هذه المشروعات للعديد من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تسليمه عقود المشروعات التنموية لرؤساء ثمان جمعيات هى (تنمية ورعاية الأسرة، شباب الخير، جزيرة ببا، حماية البيئة، تنمية الجفادون، المركز القبطى للتدريب، قرية بنى هانى، الحياة الأفضل ) مستفيدة من تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل قدره 8 ملايين جنيه، كمنحة مقدمة من البنك الدولى بهدف توفير فرص عمل وتقديم بعض الخدمات الأساسية التى تستهدف تحسين نوعية الحياة للمجتمع، فى حضور طاهر البراوى مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالمحافظة وحسن زيطة نائب مدير الصندوق، وكل من وكيلى وزارتى الصحة والشئون الاجتماعية الدكتور مجدى حزين وسلامة سرور.

1.jpg

G52267dceca159.jpg

G52267dcf317df.jpg

G52267dd2906ed.jpg

G52267dd2e65e5.jpg

G52267dd3716b6.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365