بالصور.. 6 إبريل "الديمقراطية" تواصل حملة " قادرون" لرفض المعونة الأمريكية

قامت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية)، بجمع التوقيعات التى ترفض المعونة الأمريكية لمصر، حيث لاقت الحملة ترحاب بين المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار استكمال حملة "قادرون" لرفض المعونة الأمريكية والتدخل الأجنبى.

يذكر أن حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية قد قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية التركية رافعة العديد من الشعارات التى تطالب بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، ورفض تصريحات وموقف رئيس الوزراء التركى، رجب الطيب أردوغان، كما قامت الحركة بالهتاف ضد أردوغان وموقفه تجاه جماعة الإخوان.