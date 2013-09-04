“أبو الغار” يعلن رفض حزبه لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن “لقاء قيادات الحزب مساء اليوم الثلاثاء بأحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية تضمن الحديث حول خريطة طريق المستقبل، والجدل الدائر حول نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتعديلات الدستورية”.



> وأضاف أبو الغار – عقب لقائه بالمسلماني بمقر الحزب بالعجوزة – أنه “أعلن رفض الحزب لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.. معتبرا أنه كارثة”.

> وحذر من أن النظام الفردي قد يؤدي إلى حرب بين أصحاب رؤس الأموال والأغنياء الذين ينفقون ببذخ على الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن النظام الفردي سيهدر فرص الشفافية والنزاهة ويضعف المرأة والأقباط في الانتخابات.

> وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى رؤية الحزب حول خريطة الطريق وما يثار حولها من جدل خلال الفترة المقبلة.