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بالصور…القبض على مسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة آلية بالإسكندرية

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بالصور…القبض على مسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة آلية بالإسكندرية بالصور…القبض على مسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة آلية بالإسكندرية

القبض على بلطجية بالإسكندرية

 

تمكن معاونى مباحث قسم شرطة الدخيلة وأثناء مرورهما فى منطقة البيطاش دائرة القسم من ضبط المدعو شب فتحى الدمرداش 36 سنة عامل بشركة النقل مسجل وبحوزته بندقية آلية إسرائيلية الصنع وعدد 25 طلقة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بغرض الدفاع عن النفس.

 
> كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب شرق من ضبط المسجل جمال عبد العظيم 40 سنه وشهرته النيجرو (محكوم عليه هارب) قضايا إحراز سلاح وعدد 10 قضايا أخرى، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 9 مم وعدد 10 طلقات خرطوش و 2 سلاح أبيض وأفرول ميرى خاص بالقوات المسلحة، وأقر بالمضبوطات بغرض إستعمالها فى أعمال البلطجة.
> كما تمكن ضباط مباحث باب شرق أيضاً من ضبط عادل سلامة الصاوى 20 سنه وبحوزته طبنجة 9 مم وعدد 10 طلقات من ذات العيار، أقر بحيازته بما أسفر عنه الضبط بغرض الدفاع عن النفس.

 

القبض على بلطجية

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