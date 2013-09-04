بالصور| ميجان فوكس تواجه الطبيعة البرية في حملة إعلانية لإحدى شركات التجميل

كتب : عمرو عز الدين منذ 43 دقيقة

ظهرت الممثلة الأمريكية الشابة ميجان فوكس كنجمة الحملة الإعلانية الجديدة لأحد العطور الخاصة بشركة مستحضرات تجميل عالمية.

وجاءت الحملة الإعلانية تعتمد على العودة للطبيعة البرية وتدعو لإطلاق المشاعر الكامنة على طبيعتها، نظرا لطبيعة العطر واسمه.

وقالت فوكس تعليقا على المنتج الجديد: "هذا العطر للسيدات اللاتي يريدن الشعور بالثقة والجمال والراحة تجاه جاذبيتهن".

وخلال الصور التي ظهرت فيها فوكس، بدت في ملابس تتناسب مع هدف الحملة، حيث ارتدت فساتين قصيرة من ألوان شبيهة بجلود الحيوانات البرية كالفهود والنمور، بالإضافة لألوان زاهية كألوان الزهور والنباتات الاستوائية، والتقطت معظم الصور بين أفرع الأشجار والنباتات لتوحي بمواجهة الطبيعة وحياة الإنسان قديما.