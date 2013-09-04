"الإنقاذ" بدمياط تقرر فتح مقراتها 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وإيصالها للمسؤولين

كتب : سهاد الخضري الأربعاء 04-09-2013 00:06

عقدت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة دمياط، اجتماعًا، مساء أمس، بمقر حزب المصريين الأحرار، وتم الاتفاق على اختيار شيماء نزهة، أمينة حزب المصريين الأحرار، منسقًا عامًا للجبهة، ونبيل الحفناوي، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، مسؤول اتصال للجبهة، وأحمد الصديق، عن الحزب الناصري، متحدثًا إعلاميًا.

واتفقت الأحزاب المشكلة للجبهة على فتح المقراتها طوال الـ24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على إيصالها إلى المسؤولين، ومناقشة ملف الانتخابات والشخصيات التي سيتم اختيارها لخوض الانتخابات، وتشكيل لجنة استشارية للتواصل مع المحافظة مباشرة.