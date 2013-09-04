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«خيرية الشارقة» تدعم الطلبة المعسرين بـ5.5 ملايين درهم

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«خيرية الشارقة» تدعم الطلبة المعسرين بـ5.5 ملايين درهم «خيرية الشارقة» تدعم الطلبة المعسرين بـ5.5 ملايين درهم

اعتمدت جمعية الشارقة الخيرية مبلغ 5 ملايين ونصف المليون درهم لدعم طلبة المدارس والجامعات للأسر المعسرة وذلك من خلال مشروعي صندوق طالب العلم ولجنة تراحم، حيث إن هدف هذه اللجان هو التواصل مع أولياء أمور الطلاب ومساعدتهم في تخفيف العبء عليهم من خلال مساعدتهم في دفع رسوم الدراسة خلال تواجدهم في المدارس أو الجامعات.

وقال سلطان مطر بن دلموك عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية المدير التنفيذي بالإنابة: إن الجمعية قدمت في العام الماضي مبلغ 5 ملايين درهم لدعم الطلبة المعسرين لعدد من الطلاب منهم 982 كرسوم دراسية لطلاب وطالبات المدارس و 185 لطلاب الجامعات.

وأضاف بن دلموك إن إدارة الجمعية قامت بتوحيد آلية توزيع المساعدات الدراسية على الطلبة وذلك على مستوى المقر الرئيسي وفروع الجمعية في كل من المنطقة الوسطى الذيد والمدام وفرع كلباء وخورفكان ودبا الحصن ومن خلال اللجنة النسائية.

وناشد ابن دلموك المدارس الخاصة والجامعات التعاون مع الجمعية في المساهمة بتخفيض الرسوم للحالات المسجلة بالجمعية نظرا لارتفاع الرسوم هذا العام وتعد هذه المساهمة من قبيل المشاركة المجتمعية من قبل هذه المؤسسات التعليمية من أجل الارتقاء بالمجتمع في كافة النواحي.

 

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