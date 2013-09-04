أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وزارة البيئة تنظم فعالية اليوم المعرفي

Google+ Print
وزارة البيئة تنظم فعالية اليوم المعرفي وزارة البيئة تنظم فعالية اليوم المعرفي

نظمت وزارة البيئة والمياه بمقرها في دبي فعالية اليوم المعرفي، والذي شهده عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، بحضور عدد من موظفي الوزارة.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار حرص الوزارة على دعم عملية التعلم وتسليط الضوء على أبرز الممارسات المعرفية ونقل ومشاركة المعرفة بين الموظفين، والاستفادة من خبراتهم بما يعزز بيئة التبادل المعرفي.

واستضافت الفعالية كلا من الدكتور إبراهيم الجمالي مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية، والمهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوزارة، وقد قدم كل منهما خلاصة تجاربه وقصص النجاح والفرص والتحديات تحقيقا لمبدأ انتشار المعرفة.

وأشار عبدالرحيم الحمادي إلى أهمية عقد هذه الملتقيات لتعزيز التواصل الذي يسهم في تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الناجحة وتحويل ونقل تلك المعرفة إلى كافة العاملين بالوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية