وزارة البيئة تنظم فعالية اليوم المعرفي

نظمت وزارة البيئة والمياه بمقرها في دبي فعالية اليوم المعرفي، والذي شهده عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، بحضور عدد من موظفي الوزارة.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار حرص الوزارة على دعم عملية التعلم وتسليط الضوء على أبرز الممارسات المعرفية ونقل ومشاركة المعرفة بين الموظفين، والاستفادة من خبراتهم بما يعزز بيئة التبادل المعرفي.

واستضافت الفعالية كلا من الدكتور إبراهيم الجمالي مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية، والمهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوزارة، وقد قدم كل منهما خلاصة تجاربه وقصص النجاح والفرص والتحديات تحقيقا لمبدأ انتشار المعرفة.

وأشار عبدالرحيم الحمادي إلى أهمية عقد هذه الملتقيات لتعزيز التواصل الذي يسهم في تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الناجحة وتحويل ونقل تلك المعرفة إلى كافة العاملين بالوزارة.