"دستور قنا" يستضيف "أبوغازي" و"إسحق" و"سري الدين"

كتب ـ أمير الصراف منذ 1 ساعة 58 دقيقة

قال المحامي حسين عمر؛ القيادي بحزب الدستور بقنا، أن الحزب سينظم مؤتمرًا جماهيريا يوم الخميس المقبل، بمدينة نقادة، جنوب قنا.

وأن المؤتمر سيحضره مجموعة من السياسيين والشخصيات العامة، منهم كمال غنيم رئيس جمعية رجال الأعمال، جورج أسحق الناشط السياسي، د. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال، د. عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، د. كمال عباس أستاذ القانون.

وأورد " عمر" أن المؤتمر سيعقد بأحد الحدائق العامة بمدينة نقادة، على خلفية عدم جاهزية مدينة قنا أمنيًا لإقامة مؤتمرات جماهيرية في الوقت الحالي.