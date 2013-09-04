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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بكفر الشيخ

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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بكفر الشيخ ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بكفر الشيخ


> تمكنت مباحث بيلا من إلقاء القبض على ” ع.ع.ع” خباز 35 سنة و “س.ر.م “17 عاما “ربة منزل ” و “ح.ع.أ ” 45سنة “تاجر ” و”ن.م.ل” 30سنة ربة منزل و”ع.أ.ع ” 34سنة “عاطل” و”م.ب.ع” 22سنة (ربة منزل) في أوضاع مخلة بالأداب في احدى الشقق بمدينة بيلا استغلت في الأعمال المنافية للآداب.

 
> تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء أمجد عبدالفتاح مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أشرف ربيع رئيس إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن النقيب أحمد سمير رئيس مباحث بيلا ومعاونيه أحمد مصطفى عمر وأحمد خفاجى وأحمد قطاطو, من ضبط ” ع.ع.ع” خباز 35 سنة ( و “س.ر.م “17 عاما “ربة منزل ” و “ح.ع.أ ” 45سنة “تاجر ” و”ن.م.ل” 30سنة ربة منزل و”ع.أ.ع ” 34سنة “عاطل” و”م.ب.ع” 22سنة (ربة منزل) في أوضاع مخلة بالأداب في إحدى الشقق بمدينة بيلا استغلت في الأعمال المنافية للآداب .

 

كما تم ضبط شريطي (ترامادول) و200 جرام بانجو,و1500 جنيها من متحصلات نشاط الأعمال المنافية للأداب, و 9 هواتف محمولة, تم اقتياد جميع المتهمين والبالغ عددهم تسعة مابين رجل وامرأة ستة منهم فى اوضاع مخلة بالأداب والباقى للقيام بممارسة مهام أنشطتهم الأخرى , لقسم شرطة بيلا,وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بجريمتهم ,وتم تحرير المحضر رقم 4881/42/2013م/ج/قسم شرطة بيلا, وباحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام .

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