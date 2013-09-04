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جدو بعيدا عن مواجهات الكبار في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي

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جدو بعيدا عن مواجهات الكبار في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي جدو بعيدا عن مواجهات الكبار في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي

لن يواجه محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي الجديد اختبارات ثقيلة في مبارياته الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فقد انتقل جدو إلى هال سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من اليوم الختامي لفترة الانتقالات الصيفية بأوروبا.

الدولي المصري يخوض مبارياته الأولى في شهر سبتمبر بعيدا عن كبار البريميرليج وهو عائد للتو من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم خضع على إثرها لتدخل جراحي.

وكان جدو قد لعب بقميص النمور في النصف الثاني من الموسم الماضي وأسهم في تأهل الفريق من دوري القسم الثاني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل خمسة أهداف سجلها في 12 مباراة.

ورغم تعاقد جدو مع هال سيتي يوم الاثنين إلا أنه يتواجد حاليا مع المصري الذي يواجه غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل بالاسكندرية.

ويعود مهاجم الاتحاد السكندري السابق إلى إنجلترا من أجل الانضمام لفريقه الجديد عقب مباراة غينيا.

 

ويبدأ جدو الدخول في أجواء الدوري الإنجليزي حين يواجه فريقه كارديف سيتي في الجولة الرابعة من المسابقة يوم السبت 14 سبتمبر.

وكان هال سيتي الذي حصد ثلاث نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى في الممتاز قد صعد برفقة كارديف للبريميرليج بعد احتلالهما المركزين الاول والثاني في الشامبيونشيب.

ويصطدم النمور بنيوكاسل يوم السبت 21 سبتمبر، قبل مواجهة هيديرسفيلد تاون في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء 24 من الشهر نفسه.

ويختتم فريق جدو والمحمدي شهر سبتمبر بمواجهة وست هام يوم 28 منه.

ويواصل هال سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بملاقاة فرق الوسط في البريميرليج، إذ تكون أقوى الصدامات مع إيفرتون وتوتنام.

وينتظر جدو ورفاقه مواجهات قوية مع كبار إنجلترا منذ بداية ديسمبر الذي يشهد ثلاث مباريات ثقيلة، فيبدأها بليفربول ثم أرسنال في الجولتين 13 و14، ويختمها بمواجهة مانشستر يونايتد ضمن الجولة 18.

بعدها بأيام يعود لملاقاة ليفربول مجددا في الجولة 20 ثم تشيلسي في الجولة 21.

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