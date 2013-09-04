أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

العاملون بالإذاعة التونسية يضربون عن العمل احتجاجًا على التدخل السياسي

Google+ Print
العاملون بالإذاعة التونسية يضربون عن العمل احتجاجًا على التدخل السياسي العاملون بالإذاعة التونسية يضربون عن العمل احتجاجًا على التدخل السياسي

كتب : رويترز الثلاثاء 03-09-2013 23:29

تجمع عشرات الصحفيين العاملين في الإذاعة التي تديرها في تونس، اليوم، أمام مقر الإذاعة، احتجاجًا على ما يقولون إنه تدخل سياسي وتعيينات حزبية.

وقال الصحفيون المحتجون إنهم يعارضون تعيين محمد المؤدب رئيسًا للإذاعة، وعلى تعيينات أجراها المؤدب في الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وأضاف الصحفيون أن القيود الصارمة التي كانت تفرضها حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تعد موجودة بعد الثورة التي أطاحت بحكمه لكنهم يخشون عودة السيطرة مجددًا.

وصرحت أوليفيا جري، من منظمة "صحفيون بلا حدود"، "نعتقد أن الإدارة تريد السيطرة على قاعات الأخبار والتأثير على المحتوى التحريري ولذلك يساورنا قلق شديد خصوصًا بعد إنشاء الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري".

وأوضح منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي، أن "مؤسسة الإذاعة تتعرض لعملية تدجين من طرف الحكومة بدأت عن طريق التسميات.. التسميات اللي هي مشبوهة، التسميات اللي هي ماهيش قائمة على أساس الكفاءة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك