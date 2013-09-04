العاملون بالإذاعة التونسية يضربون عن العمل احتجاجًا على التدخل السياسي

كتب : رويترز الثلاثاء 03-09-2013 23:29

تجمع عشرات الصحفيين العاملين في الإذاعة التي تديرها الحكومة في تونس، اليوم، أمام مقر الإذاعة، احتجاجًا على ما يقولون إنه تدخل سياسي وتعيينات حزبية.

وقال الصحفيون المحتجون إنهم يعارضون تعيين محمد المؤدب رئيسًا للإذاعة، وعلى تعيينات أجراها المؤدب في الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وأضاف الصحفيون أن القيود الصارمة التي كانت تفرضها حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تعد موجودة بعد الثورة التي أطاحت بحكمه لكنهم يخشون عودة السيطرة مجددًا.

وصرحت أوليفيا جري، من منظمة "صحفيون بلا حدود"، "نعتقد أن الإدارة تريد السيطرة على قاعات الأخبار والتأثير على المحتوى التحريري ولذلك يساورنا قلق شديد خصوصًا بعد إنشاء الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري".

وأوضح منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي، أن "مؤسسة الإذاعة تتعرض لعملية تدجين من طرف الحكومة بدأت عن طريق التسميات.. التسميات اللي هي مشبوهة، التسميات اللي هي ماهيش قائمة على أساس الكفاءة".