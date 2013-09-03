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القناعي زار ميقاتي: إذا تحسّن الوضع في لبنان فسيعود الكويتيون إليه

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القناعي زار ميقاتي: إذا تحسّن الوضع في لبنان فسيعود الكويتيون إليه القناعي زار ميقاتي: إذا تحسّن الوضع في لبنان فسيعود الكويتيون إليه

| بيروت - «الراي» |


> في اول اجتماع له مع مسؤول رسمي لبناني منذ الكشف عن تعرّض ديبلوماسي كويتي للتوقيف والتحقيق معه على حاجز لـ «حزب الله» على أحد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، زار السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
> وبعد اللقاء اكتفى القناعي رداً على سؤال عن مغادرة الرعايا الكويتيين لبنان بالطمأنة الى أنه «إذا تحسن الوضع في لبنان فسيعود الكويتيون إليه».
> وكان القناعي دعا على خلفية توقيف الديبلوماسي الكويتي على الحاجز الحزبي وتوتر الأوضاع في المنطقة الرعايا الكويتيين في لبنان الى المغادرة فوراً، معلناً بدء عملية إجلاء شملت نحو 300 في ايام قليلة جداً، قبل ان يوضح «ان السفارة تقوم بالتنسيق مع غرفة العمليات في وزارة الخارجية الكويتية بالتواصل مع المواطنين الموجودين في لبنان، وقد خصصت طائرات لنقلهم الى أرض الوطن عبر الخطوط الجوية الكويتية»، ولافتاً الى «ان السفارة انشأت مكتبا لها في مطار رفيق الحريري الدولي لتسهيل مغادرة المواطنين الى ارض الوطن حيث تم نقل اكثر من 300 مواطن حتى الان».
> ويذكر ان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان طلب من القضاء ملاحقة «المتعرضين لحرية الديبلوماسيين» في اشارة الى ما لاقاه الديبلوماسي الكويتي والى الاحتجاج الشديد الذي أبلغته السفارة الى الخارجية اللبنانية على تفتيش عناصر من «حزب الله» لسيارة ديبلوماسية سعودية واحتجاز مواطنيْن سعودييْن لساعات في ظروف اعتبرتها «مهينة».

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