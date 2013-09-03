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آلية جديدة للسماح بدخول أبناء الجنسيات الست

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آلية جديدة للسماح بدخول أبناء الجنسيات الست آلية جديدة للسماح بدخول أبناء الجنسيات الست

| كتب ناصر الفرحان |


> أعلن مصدر مسؤول في الإدارة العامة للهجرة لـ «الراي» أن العمل جارٍ لوضع شروط وآلية جديدة لفتح المجال أمام دخول أبناء الجنسيات الست الى البلاد، وهي الايرانية والعراقية والباكستانية والسورية والأفغانية واليمنية، بحيث يتسنى لهم الحصول على سمة دخول والتحاق بعائل، متوقعا الاعلان عن هذه الخطوة في أكتوبر المقبل.
> وأوضح المصدر ان هذا التوجه أملته لفتة إنسانية من قبل وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بعد أن ازدحم مكتبه بمعاملات هذه الجنسيات، ومراعاة لأوضاع المقيمين من أبناء بعض هذه الجنسيات الذين يرغبون في إحضار أهاليهم من بلدانهم، لا سيما تلك التي تشهد أوضاعا أمنية مضطربة.

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