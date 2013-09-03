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الملتحقون بعائل ...يُبصّمون

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الملتحقون بعائل ...يُبصّمون الملتحقون بعائل ...يُبصّمون

| كتب منصور الشمري |


> كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن مباشرة إدارات الهجرة في البلاد باجراء جديد للمقيمين على بند التحاق بعائل، للزوجات والابناء فوق سن الـ 21 عاما، والذين حصلوا على إقامات قبل الثالث من سبتمبر 2011، يقضي بإجراء بصمات جديدة وفحص طبي حال تجديد الإقامة.
> وقالت المصادر ان هذا الاجراء «احترازي ومهم يهدف للوقوف على الحالتين الأمنية والصحية للزوجة والأبناء والابناء البالغين، لا سيما ان هناك الكثير من الشباب ضمن فئة الالتحاق بعائل لا توجد لديهم بصمات كونهم على كفالة آبائهم حتى سن الرابعة والعشرين، إضافة الى أن البعض قد يكونون مطلوبين على ذمة قضايا او ان عليهم قيودا، مما يصعب من امكانية ضبطهم».
> وأكدت المصادر أهمية العامل الصحي في هذا الإجراء، «كون أن هناك البعض قد يكون مصابا بأمراض وبائية مثل التهاب الكبد الوبائي من الفئتين «بي وسي» او بأي من الأمراض المعدية الأخرى».
> وأشارت المصادر إلى أن «هذه الخطوة ستكون عملية بعد استكمال عمليات الربط بين وزارتي الداخلية والصحة، من خلال الصحيفة الجنائية الالكترونية والفحص الطبي المربوط بوزارة الداخلية، الامر الذي يعني وقف عمليات التلاعب بالاوراق كما كان يحدث سابقا».

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