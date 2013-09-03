اشتباكات بين الإخوان والأهالي بمنطقة السيوف في الإسكندرية

اندلعت منذ قليل اشتباكات دامية بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأهالي الرافضين لتظاهر جماعة الإخوان بالإكنديرة، استخدم فيها التراشق بالحجارة والخرطوش .

وكانت مسيرات جماعة الإخوان قد تحركت من عدد من مناطق الاسكندرية وتجمعت في ميدان المطافئ بمنطقة السيوف، وهو ما أدي الي حدوث مناوشات ومشادات بين أنصار الإخوان الأهالي وبدأت اشتباكات بالخرطوش والتراشق بالحجارة وخلفت عدد من الإصابات .

> فيما أصيب الزميل محمود طه مصور جريده المصري اليوم بخرطوش في الصدر واليد، أكد اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية أن قوات الشرطة تحركت لفض الاشتباكات .