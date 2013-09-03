جامعة كفر الشيخ: أماكن متبقية بكليات الزراعة والتربية النوعية والرياضية

أكد الدكتور محمد أبو والى نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أن عدد الطلاب الجدد بكليات الجامعة الـ14، التى تضمها الجامعة عقب انضمام خمس كليات للجامعة هذا العام، 5992 طالبا وطالبة فى المرحلتين الأولى والثانية، ونحن فى انتظار المرحلة الثالثة.

وأشار والى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يكون عدد طلاب الجامع للعام الدراسى الجديد 22 ألف طالب وطالبة، وأن الكليات المتبقية بها أماكن هى "الزراعة – التربية النوعية – التربية الرياضية".

وأضاف أن عدد الطلاب بكلية التربية الرياضية الفرقة الأولى 104 منهم 49 بنين و55 بنات، ومن أدوا اختبارات بالكلية 1600 طالب وطالبة، كما أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى بالتربية النوعية قسم موسيقى 20 وتربية فنية 32 وهناك قسم عام يضم "إعلام – تكنولوجيا- معلم حاسب".