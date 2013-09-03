اتحاد طلاب المدارس: الإفراج عن طالبتين من المعتقلين في أحداث 30 يونيو

كتب : توفيق شعبان منذ 38 دقيقة

أعلنت اللجنة الإعلامية لاتحاد طلاب مدارس مصر الإفراج عن الطالبتين "خديجة إسماعيل عبد اللطيف" و"حفصة أحمد عباس" اللتين اعتقلتا في مظاهرات 30 يونيو.

وأضافت اللجنة، في بيان لها منذ قليل، أن الإفراج عن "خديجة وحفصة" تم بعد الضغط على وزير التعليم للسعي وراء الإفراج عن الطلاب المعتقلين، مؤكدة حرص الاتحاد على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.

وأوضحت اللجنة أن أمين اتحاد طلاب مدارس مصر قدم مذكرة لوزير التربية والتعليم بأسماء الطلاب المعتقلين، واستجاب الوزير لطلبه باتخاذ اللازم للإفراج عن هؤلاء الطلاب، وناشد وزير الداخلية سرعة الإفراج عنهم وجاري الإفراج عن باقي الطلبة المعتقلين.