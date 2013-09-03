أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

بالفيديو| المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية: خدعوني باسم الدين.. ولابد من إغلاق "الجزيرة"

Google+ Print
بالفيديو| المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية: خدعوني باسم الدين.. ولابد من إغلاق "الجزيرة" بالفيديو| المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية: خدعوني باسم الدين.. ولابد من إغلاق "الجزيرة"

كتب : الوطن منذ 33 دقيقة

قال صابر عيد، المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية، أثناء أحداث رمسيس الأخيرة، إنه كان في انتظار القبض عليه، وخاصة بعد ظهوره في أحد الفيديوهات، حاملا أحد البنادق الآلية ويطلق النيران على قوات الأمن، مؤكدا حرصه على عدم مساس قوات الأمن بأهل بيته ومنزله، فكانت استجابته سريعة لإجراءات القبض عليه.

وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أنه نادم على المشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول، مؤكدا أن أحدهم غرر به باسم الدين، وطالبه بالمشاركة للدفاع عن الإسلام، علاوة على ما تبثه قناة "الجزيرة" القطرية، مطالبا بوقف بثها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية

بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية