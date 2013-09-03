بالفيديو| المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية: خدعوني باسم الدين.. ولابد من إغلاق "الجزيرة"

كتب : الوطن منذ 33 دقيقة

قال صابر عيد، المتهم بمهاجمة قسم الأزبكية، أثناء أحداث رمسيس الأخيرة، إنه كان في انتظار القبض عليه، وخاصة بعد ظهوره في أحد الفيديوهات، حاملا أحد البنادق الآلية ويطلق النيران على قوات الأمن، مؤكدا حرصه على عدم مساس قوات الأمن بأهل بيته ومنزله، فكانت استجابته سريعة لإجراءات القبض عليه.

وأوضح عيد، في تصريحات صحفية، أنه نادم على المشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول، مؤكدا أن أحدهم غرر به باسم الدين، وطالبه بالمشاركة للدفاع عن الإسلام، علاوة على ما تبثه قناة "الجزيرة" القطرية، مطالبا بوقف بثها.