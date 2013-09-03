حلول سريعة لعلاج أى مشكلة تطرأ على الأعضاء الجنسية للزوجين

أكدت الدكتورة ابتسام محمد استشارى أمراض الجلدية أن هناك بعض من التعليمات والأفعال الواجب القيام بها، عند شك أحد الزوجين أنه مصاب بمرض ما، خاصة الأمراض التى ترتبط بالجماع وغيرها، ويجب إذا شعر أحدهما بتغير غير مألوف على أعضائهما التناسلية عليهما بالتحرك فورا واستشارة متخصص.

ففى البداية إذا شعر أحدهما بنوع من الحكة فى العضو التناسلى أو حبوب غير طبيعية أو التهابات متكررة لا تشفى أو إفرازات غير طبيعية سواء من حيث اللون أو الرائحة أو الملمس واللزوجة أو مثلا شعور بتضخم فى أماكن معينة من الجسم أو ظهور حفر وتضخمات غريبة، فعليه أولا أن يتحدث مع الطرف الثانى فى العلاقة، سواء كان الزوج أو الزوجة ليطلبا المساعدة من مختص.

والمشكلة أن الكثير من الأزواج والزوجات يعانون من مشكلات وعلامات تظهر فى بدايتها بشكل بسيط، ويتعاملون معها بعدم اهتمام رغبة فى عدم تضخيم الأمور، ولكن هذا التصرف غير سليم، فالتوجه لطبيب مختص على الفور يطمئن ويحل المشكلة من البدايات.

وإذا قابل أحد الزوجين أو كلاهما مشكلة عند إقامة علاقة جنسية بمعنى الشعور بألم شديد قد طرأ فجأة، وتكرر أكثر من مرة، أو مثلا عند الاستحمام أو القيام بتنظيف الأعضاء التناسلية، أو عند القيام بعملية الإخراج، فهذه إشارة إلى أنه يعانى من مشكلة عليه أن يتصرف حيالها.

ويجب أيضا إذا كان أحد الزوجين يحب ممارسة طريقة غريبة ومؤلمة أن يتوقف فى هذه الفترة حتى استشارة طبيب.