خبراء ألمان لا يرون جدوى من إجراء الأشعة للتعرف المبكر على سرطان البروستاتا

قال خبراء فى مجال المسالك البولية فى ألمانيا إنهم لا يرون فى الوقت الحالى جدوى من وراء إجراء أشعة لجموع الناس للتعرف المبكر على سرطان البروستاتا لدى الرجال.

ومشيرا لذلك رئيس الجمعية الألمانية للمسالك البولية ميشائيل شتوكله فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء فى دريسدن: "ليس من الممكن حتى الآن إجراء تقييم نهائى لمميزات اختبار البروستاتا وأضراره".

وفى هذا السياق أشار شتوكله إلى دراسات دولية تجرى فى الوقت الحالى بهذا الشأن وقال إن اختبار الدم الذى يستطيع الأطباء من خلاله تقدير مدى احتمال إصابة الشخص بهذا السرطان والتعرف من خلاله على المراحل المبكرة للمرض لا يزال محل خلاف بين الأطباء.

وتعقد الجمعية الألمانية لأطباء المسالك البولية مؤتمرها السنوى منتصف سبتمبر الجارى بمدينة دريسدن.