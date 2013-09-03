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اختطاف "العنود السنوسي" لدى خروجها من السجن في ليبيا

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اختطاف "العنود السنوسي" لدى خروجها من السجن في ليبيا اختطاف "العنود السنوسي" لدى خروجها من السجن في ليبيا

كتب : أ ف ب منذ 19 دقيقة

أعلن صلاح الميرغني، وزير العدل الليبي، أن ابنة الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي خطفت أمس لدى خروجها من سجن في ليبيا، حيث أمضت عقوبة مدتها 10 أشهر.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، "هاجم مسلحون كانوا في خمس سيارات الموكب المؤلف من ثلاث سيارات الذي كان ينقل العنود السنوسي لدى خروجها من السجن وخطفوها".

ودعا الوزير إلى الإفراج عن العنود فورًا، مؤكدًا ان العثور عليها "من مسؤولية والثوار السابقين وكذلك الأسرة الدولية".

واعتبر الوزير الليبي أن "ما وقع هو ظلم وجريمة بحق مواطنة ليبية لا ذنب لها، وهي إهانة لجميع الليبيين ولطمة في وجه ثورة 17 فبراير التي ما قامت إلا لتعزز مكارم الأخلاق".

واعتقلت العنود السنوسي البالغة العشرين من العمر، في أكتوبر 2012 بعد أن دخلت ليبيا بجواز سفر مزور وحكم عليها بالسجن 10 أشهر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والدها عبدالله السنوسي زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد معمر القذافي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في 2011.

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