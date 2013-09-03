المشاكل النفسية المحيطة بالطفل تسبب له الصداع الدورى

للصداع عدد من الأسباب النفسية، فالصداع من الأعراض التى يشكو منها الطفل باستمرار، وهناك عدد من الأسباب التى تدفع الفرد للشعور بالصداع كالأسباب النفسية، فالصداع من الأعراض المصطنعة التى يشكو منها الطفل لأهله عندما يريد جذب انتباههم له، وقد يلجأ الطفل للصداع عندما يريد الهرب من أداء الواجب فيهرب من الأمر بالادعاء بأنه يعانى من مشاكل صحية ورأسه تصيبه بالألم الشديد الذى لا يتوقف، وقد يشكو الطفل من الصداع فى حالة التوتر العصبى والشعور بالقلق النفسى.

أوضح دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، أن الطفل قد يشكو من الصداع الدورى، وفى تلك الحالة يشكو الطفل من الصداع على مدى 3 أو 4 أيام مصحوبا بقىء أو آلام البطن الدورية، ويفسر ذلك نفسيا على أنها اضطرابات نفسية متراكمة وقد لا يكون الصداع الذى يعانى منه الطفل نفسيا بل يكون بسبب أوجاع يشعر بها بالجسم، كالصداع الناجم عن عيوب النظر، كما أن التهابات الجيوب الأنفية قد تسبب الصداع بجانب الحمى الشوكية.

وأشار إلى أنه قد يعانى الطفل من ارتفاع درجة حرارة الجسم كل ذلك قد يكون سببا مباشرا للصداع، إلا أنه فيما يتعلق بالجانب النفسى فلا ينبغى على كل أم يشتكى ابنها من الصداع تعتقد أنه نفسى فلابد من إخضاعه للطبيب للتأكد من السبب المباشر له، ولا مانع من محاولة إزالة الأسباب التى تجعل الطفل يدعى من وجود صداع وهمى له إن كان يعانى من صداع نفسى، كما يردد على مسامع والدته.