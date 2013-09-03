يوسف: خائف على أبو تريكة

أعرب محمد يوسف المدير الفني للأهلي عن قلقه لما يثار حول نجم فريقه محمد أبو تريكة في الأونة الأخيرة مما يفقده تركيزه المطلوب في الفترة المقبلة.

وانتشرت أنباء حول اشتباك أبو تريكة مع ضابط في القوات المسلحة، قبل أن ينفي اللاعب الواقعة ويؤكد احترامه للمؤسسة العسكرية.

وقال يوسف في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء: "أخشى على أبو تريكة من الحملة الشنعاء التي تثار ضده، بالرغم من نفيه هذه الشائعات إلا أن البعض يريد النيل منه".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في 15 سبتمبر الجاري في مواجهة مصيرية بالمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف "نحتاج تركيز أبو تريكة كاملا ليكون جاهزا مع الأهلي في المباريات المقبلة والفترة الحساسة".

واختتم "أتمنى خروجه من الظروف الصعبة التي يعيشها الآن لكي يكون ذهنه صافي تماما".