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برادلي للاعبيه: ممنوع الحديث في السياسة على الاطلاق

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برادلي للاعبيه: ممنوع الحديث في السياسة على الاطلاق برادلي للاعبيه: ممنوع الحديث في السياسة على الاطلاق

شدد الجهاز الفني لمنتخب على لاعبيه الحديث في الأمور السياسية داخل معسكر الفراعنة الذين يستعدون لملاقاة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أبو تريكة دخل في تلاسن مع ضابط من قوات الجيش المكلفة بتأمين بعثة الأهلي في مطار القاهرة.

ونفى أبو تريكة صحة هذه الواقعة، مؤكدا احترامه لكل مؤسسات الدولة، قبل أن يرسل اتحاد الكرة خطابا القرية الأوليمبية بملعب الدفاع الجوي يؤكد عدم صحة الأمر.

وقال مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء إن برادلي أمر اللاعبين بعدم الحديث عن السياسة طوال المعسكر".

وأضاف "طلب برادلي من اللاعبين عدم الحديث في الأمور السياسية سواء فيما بينهم أو مع أي أشخاص آخرين خلال فترة تجمع ".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 يوم العاشر من سبتمبر الجاري.

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فيديو اليوم السابع

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