المالية تصرف 100 يوم للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية

وافق وزير التربية والتعليم على صرف 100 يوم للإداريين والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك بعد موافقة وزير المالية على الصرف بالنسبة لمكافأة الامتحانات.

كانت محافظة الغربية قد شهدت اعتصام الإداريين بإدارة غرب المحلة والإداريين بمديرية التربية والتعليم، احتجاجا على تعنت وكيل وزارة المالية "الإخوانى"، مصطفى حسنين، لإصراره على خصم 80 يوما من مكافأة الامتحانات من الإداريين.

وتقدمت فاطمة خضر، وكيل وزارة المالية، بعدة مذكرات لوزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية بعدم الخصم بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل الخصم إلى شهر يناير من العام المقبل 2014، أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب، إلا أن إصرار وكيل وزارة المالية على الخصم دفع محافظ الغربية الاتصال بوزير المالية لاستبعاد وكيل وزارة المالية، مصطفى حسنين، ووافق وزير المالية على طلب المحافظ وقرر تعيين نجاح كفافى، وكيلا لوزارة المالية بالغربية.

فيما تلقت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فاكس مكتب الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم، بأحقية صرف الـ100 يوم للإداريين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية.