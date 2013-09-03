أمن الإسكندرية يسيطر على اشتباكات منطقة السيوف

أكد اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، أن قوات الأمن سيطرت على الاشتباكات التى وقعت فى منطقة السيوف، مساء اليوم الثلاثاء، بين الأهالى وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "العبد" فى تصريح له أن قوات الأمن عززت من تواجدها بالمنطقة منعا لتجدد الاشتباكات، ولكى تعود الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة خاصة مع اقتراب موعد حظر التجوال.

كانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين أهالى منطقة السيوف وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، حيث تبادل الطرفان إلقاء الحجارة وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة الخرطوش.

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