وزير التجارة: حركة الصادرات والواردات لم تتأثر بالأحداث السياسة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن حركة الصادرات والورادات تسير بشكل طبيعى ومنتظمة عبر الموانئ المصرية ولم تتأثر بالأحداث السياسة التى تمر بها مصر حالياً.

لافتاً فى بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى أن معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استقبلت أكثر من 24 ألف و697 رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية خلال الفترة من أول يوليو، وحتى نهاية أغسطس 2013 منها 8111 رسالة غذائية و16ألفا و586 رسالة صناعية.

وقد أثبتت النتائج مطابقة 24 ألفا 359 رسالة، ورفض 338 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكانت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والزيوت النباتية، بينما كانت أهم السلع الغذائية التى تم رفضها خلال هذه الفترة والتى تمثلت فى اللحوم والأسماك المجمدة والمشروبات الغذائية والأسمدة الزراعية والألبان ومنتجاتها.

وكانت أهم السلع الصناعية المقبولة أجهزة كهربائية وغسالات وديب فريزر، بينما تمثلت أهم السلع المرفوضة فى لعب أطفال وكشافات كهربائية ومولدات القدرة.