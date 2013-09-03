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اشتباكات بين الإخوان والأهالى سيرتهم بمنطقة السيوف بالإسكندرية

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اشتباكات بين الإخوان والأهالى سيرتهم بمنطقة السيوف بالإسكندرية اشتباكات بين الإخوان والأهالى سيرتهم بمنطقة السيوف بالإسكندرية

تقوم قوات أمن الإسكندرية الآن، برئاسة اللواء أمين عز الدين، بمحاولات فض اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأهالى بمنطقة السيوف، وتراشق الطرفان الضرب بالحجارة، وإطلاق الأعيرة الخرطوش.. انطلق عدد من مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى ورفض ما وصفوه بالانقلاب العسكرى .

وخرجت المسيرة مساء اليوم من أمام عدد من المساجد بمناطق العصافرة وأبو سليمان والعوايد لتجتمع مسيرات شرق الإسكندرية بميدان المطافى بالسيوف، بينما تلتقى مسيرات غرب الإسكندرية بأول شارع الهانوفيل .

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