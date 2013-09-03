محافظ الإسماعيلية يرشح والد شهيدة بالإسماعيلية للحج هذا العام

أصدر اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بترشيح محمد محمد السيد الحطيبى أحد العاملين المتميزين بديوان عام المحافظة، والذى فقد إحدى بناته، التى تبلغ من العمر 21 عامًا وحاصلة على ليسانس آداب، والتى راحت ضحية الأحداث الإرهابية، التى وقعت بعد ثورة 30 يونيه الماضى لتمثيل محافظة الإسماعيلية ببعثة الحج الرسمية للمحافظة لهذا العام الهجرى 1434 هـ وزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج.

وكان قد تقدم بطلبات للترشيح لتمثيل المحافظة لبعثة حج هذا العام عدد 10 من قيادات العاملين بالمحافظة، وقد تم استصدار قرار المحافظ بترشيحه تقديرا لجهوده المبذولة وتفانيه فى العمل طوال مدة خدمته بديوان عام المحافظة، والتى تجاوزت 29 عاما متواصلة ولكونه من العاملين المتميزين.

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