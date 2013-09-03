أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يرشح والد شهيدة بالإسماعيلية للحج هذا العام

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يرشح والد شهيدة بالإسماعيلية للحج هذا العام محافظ الإسماعيلية يرشح والد شهيدة بالإسماعيلية للحج هذا العام

أصدر اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بترشيح محمد محمد السيد الحطيبى أحد العاملين المتميزين بديوان عام المحافظة، والذى فقد إحدى بناته، التى تبلغ من العمر 21 عامًا وحاصلة على ليسانس آداب، والتى راحت ضحية الأحداث الإرهابية، التى وقعت بعد ثورة 30 يونيه الماضى لتمثيل محافظة الإسماعيلية ببعثة الحج الرسمية للمحافظة لهذا العام الهجرى 1434 هـ وزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج.

وكان قد تقدم بطلبات للترشيح لتمثيل المحافظة لبعثة حج هذا العام عدد 10 من قيادات العاملين بالمحافظة، وقد تم استصدار قرار المحافظ بترشيحه تقديرا لجهوده المبذولة وتفانيه فى العمل طوال مدة خدمته بديوان عام المحافظة، والتى تجاوزت 29 عاما متواصلة ولكونه من العاملين المتميزين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365