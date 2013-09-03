أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة يبحث مشكلات الجامعة ويأمر بـ3 خطوط داخلية لنقل الطلاب

Google+ Print
محافظ البحيرة يبحث مشكلات الجامعة ويأمر بـ3 خطوط داخلية لنقل الطلاب محافظ البحيرة يبحث مشكلات الجامعة ويأمر بـ3 خطوط داخلية لنقل الطلاب

قرر الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، إنشاء مشتل على قطعة الأرض الفضاء بحديقة مستشفى الصدر بدمنهور، تشرف عليه كلية الزراعة بجامعة دمنهور لخدمة وتجميل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

جاء خلال زيارته لجامعة دمنهور حيث تم استعراض أهم إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية كبيت خبرة وقاطرة للتنمية على أرض المحافظة، وكذا العقبات التى تعترض مبنى الجامعة بالأبعادية.

وأكد المحافظ على تكليف النقل الداخلى بعمل 3 خطوط جديدة لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تمر بجميع مناطق مدينة دمنهور، ومجمع المواقف إلى مبنى الجامعة والعكس بواقع أتوبيس كل 10 دقائق.

وعمل رحلات تعليمية وتثقيفية لطلاب الجامعة إلى جميع مدن المحافظة وخاصة الأثرية والصناعية، وكذا للمشروعات الخدمية العملاقة التى يتم تنفيذها لزيادة الوعى والانتماء لديهم منع وجود الباعة الجائلين بجوار حرم الجامعة.

فيما عقد اجتماع تنسيقى بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة والأمن والمرور وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، ومشروع النقل الداخلى والوحدة المحلية لمدينة دمنهور للتنسيق بشأن بداية العام الدراسى الجديد وافتتاح مبنى الجامعة بالأبعادية.
>


>1.jpg
>
>G522641cf1f643.jpg
>
>G522641cf55d59.jpg
>
>G522641cf931c3.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365