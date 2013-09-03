محافظ البحيرة يبحث مشكلات الجامعة ويأمر بـ3 خطوط داخلية لنقل الطلاب

قرر الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، إنشاء مشتل على قطعة الأرض الفضاء بحديقة مستشفى الصدر بدمنهور، تشرف عليه كلية الزراعة بجامعة دمنهور لخدمة وتجميل جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

جاء خلال زيارته لجامعة دمنهور حيث تم استعراض أهم إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية كبيت خبرة وقاطرة للتنمية على أرض المحافظة، وكذا العقبات التى تعترض مبنى الجامعة بالأبعادية.

وأكد المحافظ على تكليف النقل الداخلى بعمل 3 خطوط جديدة لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تمر بجميع مناطق مدينة دمنهور، ومجمع المواقف إلى مبنى الجامعة والعكس بواقع أتوبيس كل 10 دقائق.

وعمل رحلات تعليمية وتثقيفية لطلاب الجامعة إلى جميع مدن المحافظة وخاصة الأثرية والصناعية، وكذا للمشروعات الخدمية العملاقة التى يتم تنفيذها لزيادة الوعى والانتماء لديهم منع وجود الباعة الجائلين بجوار حرم الجامعة.

فيما عقد اجتماع تنسيقى بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة والأمن والمرور وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى، ومشروع النقل الداخلى والوحدة المحلية لمدينة دمنهور للتنسيق بشأن بداية العام الدراسى الجديد وافتتاح مبنى الجامعة بالأبعادية.

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