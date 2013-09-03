22 طبيباً كويتياً ينهون اختبار البورد الكويتي للأمراض الجلدية والتناسلية

انهى 22 طبيبا كويتيا اختبار البورد الكويتي للأمراض الجلدية والتناسلية للجزأين الأول والثاني في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) بعد مرحلة دراسة نظرية وتدريب اكلينيكي لمدة 5 سنوات في هذا التخصص.

وقال مساعد مدير البرنامج التخصصي للأمراض الجلدية في (كيمز) د.محمد فيحان العتيبي لـ «كونا» أمس ان امتحان البورد الكويتي أجري في الكويت لمدة 3 أيام منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، مشيرا الى ان إجراءات الدراسة والتدريب والامتحان تمت تحت اشراف المعهد.

وأوضح العتيبي ان لجنة الاختبارات شكلت من ستة أطباء من دول عدة مثل كندا والنمسا وألمانيا على أن يقوم طبيب بتوجيه أسئلة تتعلق بالأمراض الجلدية للمرشح حتى يتمكن من اجتياز هذه الاختبارات التي تؤهله للحصول على شهادة البورد الكويتي للأمراض الجلدية والتناسلية التي تعادل درجة الدكتوراه.

وأضاف انه شارك في اختبار الجزء الأول من الاختبار 16 مرشحا بينما شارك في اختبار الجزء الثاني 6 مرشحين فقط، مؤكدا ان إجراءات الاختبار تمت وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في هذا الشأن.

وذكر العتيبي ان هذا الاختبار ينظم سنويا من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية في الكويت وسيحصل الأطباء المتقدمون على نتائج اختباراتهم من خلال موقع المعهد الإلكتروني.

وأشاد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د.ابراهيم هادي بالتنظيم الجيد والمتميز لاختبارات البورد الكويتي للأمراض الجلدية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع المرشحين الذين شاركوا في هذا الاختبار.

من جانبها، ذكرت مديرة البرنامج التخصصي للأمراض الجلدية في «كيمز» د.غنيمة العمر ان الاختبار يقام سنويا تحت إشراف «كيمز» ويقوم عليه نخبة من الأطباء الزوار من كندا وألمانيا واستراليا، معربة عن أملها في مشاركة المزيد من أطباء الجلدية الكويتيين في السنوات المقبلة.

وأكدت ان أطباء الجلدية الكويتيين يتميزون بمستوى عال من الكفاءة، معربة عن شكرها للامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية على جهوده المتميزة في إنجاح الاختبارات وتذليل كل الصعوبات التي واكبت فترة التحضير للامتحان.