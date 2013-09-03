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«المكافحة» أسقطت في شباكها مواطناً و3 وافدين عرب شكلوا عصابة للاتجار في المخدرات

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«المكافحة» أسقطت في شباكها مواطناً و3 وافدين عرب شكلوا عصابة للاتجار في المخدرات «المكافحة» أسقطت في شباكها مواطناً و3 وافدين عرب شكلوا عصابة للاتجار في المخدرات
 
المتهمون وامامهم المضبوطات
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة العمليات) من ضبط تشكيل عصابي رباعي مكون من مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة وكمية أخرى من مختلف الأنواع من المؤثرات العقلية وسلاح ناري «مسدس» وذخيرة بدون ترخيص ومبلغ مالي قدره 7 آلاف دينار حصيلة بيع المخدرات. حيث أفادت مصادر سرية بورود معلومات تفيد بقيام شخصين من جنسية عربية بترويج المواد المخدرة في نطاق محافظة الفروانية، وعلى ضوء تلك المعلومات تم إجراء التحريات المكثفة للوصول الى بياناتهم وتم ضبطهم في مسكنهم بناء على إذن من النيابة وبحوزتهم ما يقارب من نصف كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بما هو منسوب إليهم وأنهم يتحصلون على المواد المخدرة من شخص يحمل جنسية عربية وأبدوا تعاونهم للإرشاد عنه وبالفعل تم ضبطه في منطقة الفروانية وبحوزته ما يقارب كيلو غرام من مادة الحشيش ومبلغ مالي قدره 3 آلاف دينار، وقد اعترف بأن الكمية المضبوطة تخصه بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي هو حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة وأفاد بأنه يتحصل عليها من مواطن من أرباب السوابق في حقل الاتجار بالمخدرات وبإرشاد منه تم الانتقال إلى مسكن المواطن وبمداهمته وضبطه عثر بحوزته على ما يقارب نصف كيلو غرام من مادة الحشيش وكمية من المؤثرات العقلية إضافة إلى سلاح ناري «مسدس» وكمية من الذخيرة الحية من دون ترخيص ومبلغ مالي قدره (4 آلاف دينار) وبالتحقيق معه اعترف بأن الكمية المضبوطة بحوزته تخصه بقصد الاتجار والتعاطي والسلاح الناري يستخدمه للدفاع عن نفسه في حالة ضبطه وبالنسبة للمبلغ المالي، أشار إلى أنه متحصلات من بيع المخدرات، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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