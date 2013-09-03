أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيجريدو عن منتخب إسبانيا: عددنا كبير والمنافسة شرسة

Google+ Print
نيجريدو عن منتخب إسبانيا: عددنا كبير والمنافسة شرسة نيجريدو عن منتخب إسبانيا: عددنا كبير والمنافسة شرسة

مدريد، (إفي): لم يستبعد المهاجم الدولي الإسباني ألفارو نيجريدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مواطنه بيبي رينا من المنافسة المحتدمة بين إيكر كاسياس وفيكتور فالديس من المشاركة أساسيا في الدفاع عن عرين الماتادور، مشيرا "إسبانيا لديها ثلاثة حراس على مستوى جيد، والقرار يعود للمدرب".

وأبدى نيجريدو، لدى وصوله إلى معسكر الإسباني بالعاصمة مدريد استعدادا لمواجهة فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014، احترامه لقائد الماتاور، الا أنه ثمن أداء حراس آخرين أمثال دييجو لوبيز في ريال مدريد وفالديس ورينا مع المنتخب.

وتابع "انه أمر صعب بالنسبة لكاسياس، ولكن هناك حارس كبير آخر بحجم دييجو لوبيز الذي يقدم مستوى جيدا. سيكون عليه الانتظار. نعرف عظمة إيكر ولكن القرار يعود إلى المدرب".

وأضاف "هناك ثلاثة حراس جيدين مع المنتخب الإسباني. ليس هناك مشكلات في حراسة المرمى، والقرار يعود (للمدير الفني) فيسنتي" ديل بوسكي.

وأبرز المهاجم المنافسة الشرسة الموجودة في صفوف المنتخب الإسباني قائلا "عددنا كبير، والمنافسة شرسة ولكن سأبذل قصارى جهدي اذا سنحت لي فرصة اللعب، واذا لم يكن، سأدعم الفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب