نيجريدو عن منتخب إسبانيا: عددنا كبير والمنافسة شرسة

مدريد، (إفي): لم يستبعد المهاجم الدولي الإسباني ألفارو نيجريدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مواطنه بيبي رينا من المنافسة المحتدمة بين إيكر كاسياس وفيكتور فالديس من المشاركة أساسيا في الدفاع عن عرين الماتادور، مشيرا "إسبانيا لديها ثلاثة حراس على مستوى جيد، والقرار يعود للمدرب".

وأبدى نيجريدو، لدى وصوله إلى معسكر المنتخب الإسباني بالعاصمة مدريد استعدادا لمواجهة فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014، احترامه لقائد الماتاور، الا أنه ثمن أداء حراس آخرين أمثال دييجو لوبيز في ريال مدريد وفالديس ورينا مع المنتخب.

وتابع "انه أمر صعب بالنسبة لكاسياس، ولكن هناك حارس كبير آخر بحجم دييجو لوبيز الذي يقدم مستوى جيدا. سيكون عليه الانتظار. نعرف عظمة إيكر ولكن القرار يعود إلى المدرب".

وأضاف "هناك ثلاثة حراس جيدين مع المنتخب الإسباني. ليس هناك مشكلات في حراسة المرمى، والقرار يعود (للمدير الفني) فيسنتي" ديل بوسكي.

وأبرز المهاجم المنافسة الشرسة الموجودة في صفوف المنتخب الإسباني قائلا "عددنا كبير، والمنافسة شرسة ولكن سأبذل قصارى جهدي اذا سنحت لي فرصة اللعب، واذا لم يكن، سأدعم الفريق".