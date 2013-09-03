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دراسة: التمارين البدنية تحمى الرجال غير اللائقين من موت القلب المفاجئ

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دراسة: التمارين البدنية تحمى الرجال غير اللائقين من موت القلب المفاجئ دراسة: التمارين البدنية تحمى الرجال غير اللائقين من موت القلب المفاجئ

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من فنلندا عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية، بشأن الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، وتأثيرها على صحة الرجال غير اللائقين، والذين لا يمارسون الرياضة ويعانون من قلة الحركة والنشاط.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يحد بشكل ملحوظ من خطر إصابة الرجال غير اللائقين وغير النشطين بموت القلب المفاجئ، وهو المسئول عن وفاة 50% من الأشخاص المصابين بأمراض الشرايين التاجية.

ومن الوسائل الفعالة للغاية أيضاً فى الحد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية "الإقلاع عن التدخين"، حيث يساهم هجر تلك العادة الضارة فى الحد من خطر الوفاة إلى مستوى منخفض للغاية، ويصبح الشخص حينها غير معرض للأزمات القلبية بشكل يكافئ فرص تعرض الأشخاص الذين لم يدخنوا مسبقاً لها، وذلك حسبما أظهرت النتائج التى شملت 13372 شخصاً فى 9 دول مختلفة.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته الجمعية الأوربية لأمراض القلب، والذى حاضر فيه باحثون من فنلندا، وذلك فى الأول من شهر سبتمبر الجارى.

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مصر 365